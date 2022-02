PSV vai ter um novo treinador na próxima temporada

Roger Schmidt, treinador do PSV, vai mudar de ares na próxima temporada

Roger Schmidt, autor de 53 vitórias em 81 jogos pelo clube da Eredivisie, decidiu pôr um fim, daqui a poucos meses, a uma ligação de dois anos

Ponto assente: Roger Schmidt será sucedido por um outro treinador no comando do PSV Eindhoven na próxima temporada ao ter recusado renovar o atual vínculo.

"Nas últimas semanas, estivémos em conversações. A nossa intenção era continuar a contar com ele, mas essa não foi a sua vontade. É uma pena", disse John de Jong, dirigente do PSV, citado pelos meios de comunicação do clube neerlandês.

O técnico alemão, de 54 anos de idade, cujo contrato expira em junho próximo, orienta o PSV, no qual atua o internacional português Bruma, desde 2020. A equipa, atualmente, ocupa o segundo lugar da classificação da Eredivisie.

Schmidt, que sofreu a eliminação da Liga dos Campeões ante o Benfica, no play-off de acesso à fase de grupos 2021/22, tem 53 vitórias em 81 jogos pelo PSV.