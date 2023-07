PSV informa que uma das figuras da equipa vai reforçar o PSG

Clube neerlandês anunciou que Xavi Simons vai mesmo regressar a Paris

Xavi Simons estará muito próximo de ser anunciado como reforço do PSG. O PSV informou que uma das suas principais figuras já está a caminho de Paris para consumar o regresso e "concluir a transferência".

Tendo feito as últimas etapas de formação no PSG, Simons estreou-se pela equipa principal em 2021/2022, antes de ser contratado pelo PSV a custo zero, depois de terminar contrato com os parisienses.

A transferência vai andar para a frente com relativa facilidade e pouco tempo depois da saída do jogador, segundo a imprensa francesa, devido à cláusula de recompra baixa, no valor de seis milhões de euros​​​, que o PSG garantiu no momento em que libertou o internacional neerlandês.

Na última temporada, brilhou nos Países Baixos, terminando com 22 golos e 11 assistências em quase 50 partidas.