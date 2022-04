PSV, de Roger Schmidt, vence e continua a perseguir o Ajax. Vinícius fez uma assistência

O Ajax lidera o campeonato dos Países Baixos com 72 pontos, mais quarto que o PSV.

O PSV recebeu e venceu o Waalwij por 2-0, este domingo, com golos de Joey Veerman e Jordan Teze (assistência de Carlos Vinícius). A equipa liderada por Roger Schmidt, treinador que estará a caminho do Benfica, respondeu ao triunfo do Ajax e continua a quatro pontos do líder da Eredivisie, quando faltam cinco jornadas para o final.

O avançado Bruma foi titular no PSV (saiu aos 87 minutos), o guarda-redes Joel Pereira foi suplente na equipa visitante.

O lance da assistência de Vinícius: