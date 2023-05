PSV, de Fábio Silva, ganha e garante play-off da Champions

Ajax, de Francisco Conceição, vai disputar Liga Europa

O PSV venceu o AZ Alkmaar (2-1) com um bis de Xavi Simons e confirmou a presença no play-off da Liga dos Campeões.

A equipa de Fábio Silva, que assistiu ao encontro a partir do banco de suplentes, terminou em segundo no campeonato atrás do líder Feyenoord, que entrou já coroado na última jornada do campeonato.

A fechar o pódio ficou o Ajax que, mesmo obrigado a vencer para sonhar com uma ultrapassagem ao cair do pano, perdeu por 3-1 diante do Twente num jogo em que não contou com o contributo de Francisco Conceição. Os lanceiros vão disputar o play-off da Liga Europa na próxima temporada.