PSG vence em Lyon e iguala o Lille na liderança da Ligue 1

Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe (R) shoots and scores his second goal during the French L1 football match between Lyon (OL) and Paris Saint-Germain (PSG) at the Groupama Stadium in Decines-Charpieu, near Lyon, central-eastern France, on March 21, 2021. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mbappé marcou o golo 100 na liga francesa ao serviço da primeira classificada equipa parisiense. Danilo Pereira foi titular e fez o gosto ao pé, antes de Neymar voltar a jogar

A equipa do Paris Saint Germain ascendeu à liderança da Ligue 1, a par do Lille, ao vencer, na noite deste domingo, o anfitrião Lyon, por 4-2, em clássico relativo à 30.ª jornada da Ligue 1, no qual Kylian Mbappé fez história ao anotar um bis.

O muito mexido marcador do Parc Olympique Lyonnais, graças a um desafio bem disputado, foi inaugurado, aos 15', por intermédio de Mbappé. A vantagem parisiense foi, depois, reforçada pelo médio português Danilo Pereira, autor do segundo golo com a camisola do PSG.

O pendor ofensivo da equipa de Pochettino, que estava no terceiro lugar da Ligue 1 antes do apito inicial do clássico do futebol francês, manteve-se no segundo tempo. Logo aos 47', uma demonstração de pontaria bem calibrada de Di Maria, ao cobrar um notável livre direto, deu ainda maior vantagem.

Quiçá não satisfeito com uma diferença de três golos à maior no placard, Mbappé tratou então de escrever uma página ímpar e dourada na história no principal campeonato gaulês e, inerentemente, na do principal emblema da cidade de Paris.

Aos 52', o jovem avançado francês, de 21 anos, bisou no reduto do Lyon e apontou o golo número 100 da contagem pessoal na Ligue 1, algo que nunca um jogador com tal idade fizera na prova - é o melhor marcador da atual edição, com 19 tentos.

A resposta certeira do Lyon, mas tardia, surgiria só depois de Anthony Lopes, guardião português que se exibiu a um bom nível, encaixar os quatro golos. Saído do banco de suplentes aos 56', Slimani (ex-Sporting) precisou de apenas seis para fazer balançar as redes à guarda de Navas.

A dez minutos do final do encontro, também marcado pelo regresso do brasileiro Neymar à competição, pois não jogava desde 10 de fevereiro (falhou nove jogos), o avançado Cornet apontou o segundo golo dos anfitriões, o que causou alguma instabilidade no lado parisiense, e fechou o marcador.

Com este valioso triunfo, o Paris Saint-Germain ascendeu à liderança da Ligue 1, a par do Lille de José Fonte e de Renato Sanches, com 63 pontos. Porém, o PSG fica no primeiro lugar da classificação por ter melhor diferença de golos que os dogues.

Por sua vez, a formação do Lyon caiu para o terceiro lugar da tabela classificativa do campeonato francês, mantendo-se com 60 pontos, agora a três do mais recente adversário no desafio da 30.ª jornada.