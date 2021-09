PSG vence e segue 100% vitorioso na liderança da Ligue 1

Os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes não saíram do banco do Paris Saint-Germain, que também não contou com o lesionado Lionel Messi.

O Paris Saint-Germain venceu em casa por 2-0 o Montpellier, para a oitava jornada, e segue 100 por cento vitorioso na liderança da Ligue 1.

Os golos da formação parisiense foram marcados pelo senegalês Idrissa Gueye, aos 14 minutos, assistido pelo argentino Ángel Di Maria, e pelo alemão Julian Draxler, aos 88, a passe do brasileiro Neymar.

Os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes não saíram do banco do Paris Saint-Germain, que também não contou com o lesionado Lionel Messi.

O Paris Saint-Germain, que soma por vitórias todos os oito jogos disputados, soma 24 pontos, mais dez do que o Marselha, segundo com 14, mas menos dois jogos. O Montpellier é 11.º, com nove pontos.

O Nice venceu por 3-0 em casa do Saint-Étienne, que somou a quinta derrota consecutiva na liga gaulesa, com golos de Amine Gouiri, aos 15 minutos, do holandês Calvin Stengs, aos 54, e do argentino Andy Delort, aos 83.

Com o triunfo frente ao atual lanterna-vermelha Saint-Étienne, com três pontos, o Nice segue na terceira posição, com 13 pontos, mas ainda com um jogo em atraso.

O campeão Lille, com os portugueses José Fonte e Xeka a titulares e Tiago Djaló lançado na partida aos 62 minutos, venceu por 2-1 em casa do Estrasburgo, com dois golos do camaronês Jonathan David, aos 23 e aos 57 minutos, de grande penalidade.

O Estrasburgo reduziu para Ibrahima Sissoko, aos 75 minutos.

O Lille segue no oitavo lugar, com 11 pontos, enquanto o Estrasburgo é 10.º, com 10.

O Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, e o Lorient empataram 1-1 e seguem na sétima e na quarta posição, respetivamente, com 12 e 13 pontos.

Armando Laurienté colocou o Lorient em vantagem aos 20 minutos, mas o Lyon empatou pelo camaronês Toko Ekambi, aos 50.