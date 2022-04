PSG vence clássico com Marselha e fica ainda mais perto da décima Ligue 1

Redação com Lusa

Parisienses ficam com uma vantagem de 15 pontos em relação ao Marselha

O PSG venceu este domingo o clássico com o Marselha, por 2-1, em jogo da 32ª jornada da Ligue 1, e está cada vez mais próximo de selar a conquista do décimo campeonato francês do palmarés.

Num jogo em que o Parque dos Príncipes voltou a estar bastante silencioso, numa posição de protesto por parte dos adeptos, Neymar desbloqueou o marcador aos 12, através de um chapéu, após receber um passe com peso e medida de Verrati.

A vantagem parisiense pouco durou, com o defesa croata Ćaleta-Car a aproveitar, aos 31, num canto, uma saída em falso de Donnarumma para repor a igualdade.

Messi ainda marcou, já perto do intervalo, mas o lance foi invalidado por posição irregular de Nuno Mendes, autor da assistência, mas o PSG, aos 45+5, conseguiu mesmo regressar à dianteira do encontro, com Mbappé a converter uma grande penalidade.

Saliba ainda ameaçou cancelar a vitória da capital francesa, ao concretizar de cabeça um lance de bola parada aos 85, mas o francês estava em fora de jogo, pelo que o triunfo do PSG prevaleceu, pondo fim a uma série de quatro vitória seguidas do Marselha.

Contas feitas, são agora 15 os pontos de vantagem dos parisienses na Ligue 1, quando faltam jogar seis jornadas, com um máximo de 18 pontos em disputa, pelo que estão cada vez mais perto de recuperar o título, perdido em 2020/21 para o Lille.

Antes, o Lyon goleou este domingo por 6-1 o aflito Bordéus, subindo ao oitavo lugar.

A equipa da casa, sem o lesionado Anthony Lopes na baliza, marcou por Moussa Dembelé, aos 20 e 90+1 minutos, Toko Ekambi, aos 27 e 68, Paquetá, aos 34, e Faivre, aos 46, batendo o 19.º e penúltimo, com Ricardo Mangas no onze, que marcou por Mara (84).

Com apenas cinco triunfos, o Bordéus é 19.º e penúltimo, com 26 pontos, já a quatro dos lugares de permanência, e foi o único clube dos últimos quatro classificados a não pontuar nesta ronda.

Mais para cima, o Lyon reentrou nas contas da luta pelo acesso às competições europeias, ao ultrapassar o Lille, que sábado perdeu com o Lens (2-1), e o Nantes, hoje "empatado" pelo Angers (1-1), chegando a oitavo, com 49 pontos.

O Nice subiu a quarto, aproveitando o empate do Estrasburgo, agora quinto, em casa do Troyes (1-1), ao bater o Lorient por 2-1.

Nantes, que ficou mais longe da Europa, e Angers empataram a uma bola, o mesmo resultado registado entre o lanterna-vermelha Metz e o Clermont, 18.º e em lugar de play-off de permanência.