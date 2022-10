PSG vence Ajaccio com Mbappé e Messi em grande destaque

O jogo ficou marcado por duas exibições de luxo de Lionel Messi e Kylian Mbappé, com o primeiro a assistir os dois golos do segundo, aos 24 e aos 82 minutos, e fazer o 2-0 aos 78', a passe do 7 do PSG.

O PSG, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu esta sexta-feira na visita ao Ajaccio (3-0), no arranque da 12.ª jornada da Liga francesa, reforçando a liderança dos parisienses.

O jogo ficou marcado por duas exibições de luxo do argentino Lionel Messi e de Kylian Mbappé, com o primeiro a assistir os dois golos do segundo, aos 24 e aos 82 minutos, e fazer o 2-0 aos 78', a passe do 7 do PSG.

O nono golo de Mbappé chegou cedo, após um passe para desmarcação de Messi, no principal momento de uma primeira parte na Córsega em que a formação local até teve lances de perigo, face aos campeões em título, sem o castigado Neymar e os lesionados Nuno Mendes e Danilo Pereira.

Na segunda parte, e depois de uma curta interrupção na partida, o argentino voltou a combinar com Mbappé, que o assistiu de calcanhar, no final de uma boa jogada de equipa, com Messi a tirar o guarda-redes do caminho antes de fazer o 2-0.

Mbappé fechou a contagem e foi substituído, com Christophe Galtier a lançar vários jovens, numa altura em que o regressado Renato Sanches, titular após lesão, já tinha dado lugar a Vitinha, aos 62.

Contas feitas, o emblema da capital, que na terça-feira recebe o Maccabi Haifa na Champions, tem agora 32 pontos no campeonato e, para já, tem seis pontos de vantagem em relação ao Lorient, que no domingo visita o Troyes, com o Lens em terceiro, com 24 pontos.