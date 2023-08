PSG vê proposta por Kolo Muani ser recusada e vai subir a parada: veja os valores

PSG avançou com 60 milhões mais dez por objetivos mas o Eintracht manteve-se firme

O PSG continua no mercado e, além de Gonçalo Ramos, o clube parisiense pretende ter mais um goleador no plantel às ordens de Luis Enrique. As atenções viraram-se, por isso, para a contratação de Kolo Muani, avançado do Eintracht Frankfurt, mas as negociações estão a ser tudo menos fáceis.

Segundo o jornal "L"Équipe", os parisienses avançaram com uma proposta no valor de 60 milhões, mais dez por objetivos, recusada pela equipa alemã, que pede 100 milhões e, por isso, considerou o montante demasiado baixo. As direções dos dois clubes estiveram reunidos na terça-feira mas continua a não haver consenso. No entanto, garante o jornal francês, o PSG prepara outra proposta, de 70 milhões mais objetivos e vai voltar a reunir-se na quinta-feira com o clube alemão.

Kolo Muani, internacional francês, está a cumprir a segunda época ao serviço do Eintracht Frankfurt e, na temporada passada, marcou 23 golos em 46 jogos.