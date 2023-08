PSG usa Ramos para atacar Mbappé: "Este é o tipo de jogadores que queremos"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Presidente do PSG lançou mais uma farpa ao internacional francês, em litígio com o clube e afastado do plantel com o letreiro de "vende-se"

Aproveitando a oficialização de Gonçalo Ramos como novo jogador do PSG, Nasser AEl-Khelaifi aproveitou para lançar mais uma farpa a Kylian Mbappé.

"Estamos encantados de dar as boas-vindas a Gonçalo Ramos à família do PSG como o nosso novo e entusiasmante avançado. É um jovem jogador internacional, fantástico e ultramotivado que luta pela equipa. Este é o tipo de jogadores que queremos no futuro na nossa instituição", afirmou Al-Khelaifi.

Gonçalo Ramos vai usar a camisola nove nos gauleses, pela última vez vestida por Mauro Icardi ainda na época passada (não foi utilizado, mas esteve no banco contra o Nantes no Troféus dos Campeões, no início da época, antes de rumar ao Galatasaray).

