PSG toma medidas após assalto à casa de Di María: segurança reforçada para todos

Clube francês vai reforçar as medidas de segurança nos domicílios de todos os jogadores.

A derrota averbada pelo PSG em casa frente ao Nantes (1-2) passou para segundo plano face ao drama que se abateu sobre a família de Di María: enquanto o argentino estava em campo no Parque dos Príncipes, a residência do jogador foi assaltada com a família lá dentro.

O técnico Mauricio Pochettino foi informado e substituiu de imediato o internacional alviceleste, que se dirigiu prontamente para casa. À mesma hora, a casa dos pais de Marquinhos, defesa do PSG, também foi alvo de um assalto e, agora, o clube campeão francês resolveu tomar medidas.

Segundo o diário L'Équipe, as casas de todos os jogadores do plantel vão ter segurança reforçada. Além das câmaras já instaladas, cada domicílio terá seguranças nas imediações durante 24 horas. A medida, ainda de acordo com a mesma publicação, é semelhante àquela que foi tomada pelo PSG em novembro de 2015, quando ocorreu uma onda de assaltos a jogadores estrangeiros do clube.

De referir que jogadores como Mbappé ou Neymar já dispunham de segurança privada, cujos encargos eram suportados pelos próprios jogadores.