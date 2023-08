PSG tira das lojas oficiais do clube as camisolas de Mbappé

Postura do clube com o atacante é inflexível

O PSG não verga e continua a remover qualquer ligação a Mbappé.

Depois de tirar a sua imagem de acordos publicitários, o clube acabou por tirar também a sua cara da imagem principal da página oficial do clube e, agora, funcionários das lojas oficiais do PSG estão a retirar as suas camisolas do mercado.

O futuro de Mbappé ainda não está resolvido, mas o clube mantém a sua postura inflexível. O avançado treina à parte com os jogadores descartados.

PSG staff members are removing Mbappe shirts from the official store.



Flash sale



pic.twitter.com/tXZDA2Z8xr - M.D. (@ManagerDeMadrid) August 7, 2023