PSG termina semana caótica com triunfo e Vitinha em destaque

Além do reforçar da liderança, o triunfo do PSG aconteceu após uma semana caótica, com os adeptos a pedirem o adeus a Lionel Messi, que viajou sem autorização para a Arábia Saudita numa altura em que está em final de contrato, e também a Neymar.

O Paris Saint-Germain reforçou este domingo a liderança na Ligue 1 e ficou ainda mais perto do bicampeonato ao vencer no campo do Troyes, por 3-1, com Vitinha em destaque, no fecho da 34.ª jornada.

No terreno do 19.º e penúltimo classificado da competição, Vitinha, que foi titular, assim como Danilo Pereira, assinou o segundo golo da sua equipa, aos 59 minutos, já depois de ter sido determinante no golo inaugural de Mbappé (8), com o internacional português a ser nomeado o melhor em campo após o fim do jogo.

Chavalerin, aos 83 minutos, ainda reduziu para o Troyes, que viu praticamente confirmada a descida ao segundo escalão, mas o espanhol Fábian Ruiz acabou com as dúvidas, aos 86.

Destaque ainda para Renato Sanches, que entrou no PSG aos 80 minutos, enquanto Rony Lopes, outro internacional português, foi lançado na equipa da casa nessa mesma altura.

A formação da capital francesa passou a somar 78 pontos no primeiro posto, mais seis do que o Lens, o novo segundo classificado.

Além do reforçar da liderança, o triunfo do PSG aconteceu após uma semana caótica, com os adeptos a pedirem o adeus a Lionel Messi, que viajou sem autorização para a Arábia Saudita numa altura em que está em final de contrato, e também ao brasileiro Neymar.