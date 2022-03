PSG terá voltado a levar nega de internacional francês

N'Golo Kanté, médio do Chelsea, continuará na mira do emblema parisiense.

O interesse do PSG em N'Golo Kanté, jogador do Chelsea, já não é novidade. Em 2021, a Imprensa inglesa havia noticiado que o emblema francês teria tentado novamente a contratação do médio, com uma proposta na ordem dos 80 milhões de euros, mas a oferta foi mais uma vez recusada.

Agora, em França, mais concretamente o "Le Parisien", avança que o emblema parisiense voltou à carga por Kanté que, mais uma vez, terá recusado mudar de ares. De acordo com as mesmas informações, o internacional francês sente-se feliz em Londres, pelo que a sua prioridade continuará a ser o Chelsea.

N'Golo Kanté trocou o Leicester pelo Chelsea em 2016, tendo-se tornado uma das peças chave do meio-campo dos "blues", ao serviço dos quais foi somando títulos. Esta temporada soma dois golos e quatro assistências em 30 jogos disputados pelo emblema inglês. O seu contrato com o clube termina em 2023.