PSG terá dito a Mbappé que tinha 500 milhões de euros para rescindir com Neymar e Messi

Mbappé, Messi e Neymar nos treinos do PSG.

Incumprimento da promessa terá sido a gota de água para o francês que exigiu sair do clube.

A polémica entre Mbappé e o Paris Saint-Germain estalou e uma das causas será o alegado incumprimento de algumas promessas feitas pelo clube, aquando da renovação do astro francês. Uma delas, segundo o jornal Marca, é de que Mbappé seria o "líder desportivo indiscutível do projeto". Isso implicaria, refere o jornal espanhol. a saída de Neymar da equipa. Porém, o brasileiro acionou uma cláusula do contrato em que estendeu a ligação ao clube parisiense por mais um ano, até 2027.

Ainda assim, refere a mesma notícia, o PSG fez muitas vontades ao jogador francês. Trouxe Luís Campos, que mantém uma relação amigável com o jogador desde o Mónaco, para conselheiro desportivo, pediu o aval a Mbappé para o novo treinador Christophe Galtier, vendeu e emprestou vários jogadores argentinos. E terá assegurado que Neymar não continuaria no clube.

Além disso, o clube terá dito a Mbappé que dispunha de 500 milhões de euros para rescindir com Neymar e Messi, apesar do francês não ter assinalado Messi como "prescindível". Segundo a Marca, Mbappé considera que "a falta de profissionalismo de Neymar é nociva para a equipa".

Apesar das tentativas parisienses em vender Neymar, o salário do brasileiro foi um grande entrave a qualquer negócio. O PSG não rescindiu o contrato do brasileiro, considerando que seria "um grande escândalo e um desprezo enorme ao fair-play financeiro da UEFA".

Juntando esta situação à falha na contratação de Tchouaméni, um jogador recomendado por Mbappé, a situação ficou muito tensa dentro do clube, principalmente com Neymar. O que terá resultado no pedido de saída da estrela francesa.