PSG tem uma prioridade, mas Luís Campos e Al-Khelaifi não estão de acordo

Contratação de um avançado para a próxima época em cima da mesa. Dois nomes na linha da frente.

A contratação de um avançado surge, neste momento, como a grande prioridade do PSG para a próxima temporada. Este ponto, todavia, parece originar a discórdia entre as altas patentes do clube e Luís Campos, conselheiro para o futebol.

Segunda adianta a RMC Sport, Kolo Muani, internacional francês do Eintracht Franfurt, é o desejo do presidente, Nasser Al-Khelaifi, mas não o preferido de Luís Campos. O português, segundo a informação, vê em Osimhen, goleador do Nápoles, o perfil ideal para acompanhar Mbappé no ataque.

O negócio por Muani, segundo indica a RMC Sport, poderia ser feito por 100 milhões de euros, um valor muito alto, mas ainda assim menor quando comparado com o do avançado nigeriano, já que uma possivel transferência poderia chegar aos 150 milhões.