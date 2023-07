PSG suspeita que saída de Benzema foi o que motivou carta de Mbappé

Três semanas antes de o avançado francês ter saído do Real Madrid e rumado ao Al Ittihad, da Arábia Saudita, as conversações entre Mbappé e PSG com vista a uma renovação até 2025 estavam bem encaminhadas, mas tudo descarrilou com a oficialização da transferência.

Enquanto Kylian Mbappé ainda não respondeu publicamente ao ultimato do PSG em relação à seu futuro, o jornal Marca explica esta sexta-feira que a razão de o avançado francês ter enviado uma carta ao clube a anunciar que não iria estender o contrato até 2025 poderá ter sido motivada pela inesperada saída de Karim Benzema do Real Madrid.

Inicialmente, o plano em França seria que Mbappé aceitasse acionar o ano adicional previsto na sua última renovação de contrato, até 2025, permitindo que o PSG rentabilizasse uma venda futura. No entanto, com a saída de Benzema, o Real Madrid ficou com uma vaga aberta no ataque, o que poderá ter propiciado a mudança de ideia do avançado, de 24 anos.

De qualquer forma, o PSG não reagiu bem à decisão de Mbappé, colocando-lhe um ultimato: ou concorda em renovar até 2025 nos próximos dias - o jornal L'Équipe aponta 31 de julho como a data limite - ou será vendido neste mercado, uma vez que o clube não aceita uma saída a custo zero no próximo ano.