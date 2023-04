PSG surpreendido em casa pelo Lorient: jogo acabou com olés nas bancadas

Aos 88 minutos, Bamba Dieng selou a derrota dos homens da capital, com os adeptos do Lorient a aproveitarem para "esfregar sal na ferida", cantando olés nos minutos restantes da partida [vídeo - Twitter/Eleven Sports].

O PSG, com Danilo Pereira e Vitinha a titulares, foi surpreendido este domingo em casa pelo Lorient, sendo derrotado no Parque dos Príncipes por 1-3, em jogo da 33.ª jornada da Ligue 1.

Os visitantes abriram o marcador logo aos 15 minutos, por intermédio de Enzo Le Fee, com Achraf Hakimi a ter sido expulso pouco tempo depois (20'), deixando os parisienses reduzidos a dez unidades.

Antes do intervalo, ainda houve tempo para mais um golo do Lorient, desta feita por Darlin Yongwa, aos 39 minutos, que se seguiu ao único tento do PSG, marcado de forma caricata por Kylian Mbappé (29'), que aproveitou o facto de Yvon Mvogo, guarda-redes adversário, ter pensado que o jogo estava parado.

Aos 88 minutos, Bamba Dieng selou a derrota dos homens da capital, com os adeptos do Lorient a aproveitarem para "esfregar sal na ferida", cantando olés nos minutos restantes da partida.

Com a derrota, o PSG segue na liderança isolada da Ligue 1, com 75 pontos, mas poderá assistir à aproximação do vice-líder Marselha, que soma 67 e joga às 19h45 com o Auxerre e do Lens (terceiro, 66), que visita na terça-feira o Toulouse. Já o Lorient subiu ao décimo lugar do campeonato, com 48.

Veja os minutos finais da partida, em que se ouviram os olés, no vídeo acima.

Leia também Vídeos Diogo Jota sela vitória dramática do Liverpool diante do Tottenham. Veja aqui O Liverpool venceu este domingo por 4-3 na receção ao Tottenham, em jogo da 34.ª jornada da Premier League. Aos 90+4 minutos, Diogo Jota marcou o golo da vitória dos reds, um minuto depois do golo do empate de Richarlison [vídeo - Twitter/Eleven Sports].