PSG soma três pontos graças a um golo já nos descontos

Triunfo frente ao Saint-Étienne por 3-2.

O Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne por 3-2, em jogo da 33.ª jornada da Liga francesa de futebol, e aproveitou para se aproximar do líder Lille, com o golo da vitória a chegar aos 90+5.

A jogar em casa, a equipa parisiense, com o internacional português Danilo a titular, esteve a perder na partida, com um golo de Bouanga, aos 78 minutos, mas o Paris Saint-Germain deu a volta ao marcador, com um "bis" de Mbappé, aos 79 e aos 87, este de grande penalidade.

O Saint-Étienne respondeu e chegou ao empate aos 90+2, por Hamouma, mas os parisienses ainda conseguiram garantir a vitória, através de Icardi, aos 90+5.

Em esta vitória, o Paris Saint-Germain está em segundo na Liga francesa, com 69 pontos, agora a um do Lille, que empatou esta jornada em casa com o Montpellier (1-1). Já o Saint-Étienne é 13.º, com 39.