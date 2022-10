PSG soma mais uma vitória e mantém vantagem de cinco pontos

Sete golos no encontro entre o campeão francês e o Troyes.

O Paris Saint-Germain, a lutar com o Benfica pelo primeiro lugar do Grupo H da Champions, venceu este sábado o Troyes por 4-3, em jogo da 13.ª jornada da Liga francesa de futebol e segue na liderança da prova, sem derrotas.

No Parque dos Príncipes, o Troyes adiantou-se no marcador com um golo de Mama Baldé aos três minutos, a passe do português Rony Lopes, mas a formação da casa empatou aos 24, por Carlos Soler.

Aos 52 minutos, Baldé bisou, para uma vantagem anulada três minutos depois por Messi, que, aos 62 minutos, pouco depois de Vitinha ter sido substituído por Fabian Ruiz, serviu Neymar para o golo que colocou os parisienses em vantagem.

Na conversão de uma grande penalidade, Mbappé aumentou a vantagem aos 77 minutos, pouco antes da entrada em jogo de Renato Sanches, a quem Nuno Mendes se juntou aos 85, substituindo Juan Bernat.

O último golo do Troyes, que contou com o português Abdu Conte até aos 72 minutos, foi apontado por Palaversa, aos 88 minutos.

O Paris Saint-Germain, atual campeão, segue na liderança da liga, com cinco pontos de vantagem sobre o Lens, enquanto o Troyes, que não vence há cinco jornadas, é 13.º.

Os campeões franceses vão discutir com o Benfica o primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões, já que as duas equipas, ambas com presença assegurada nos "oitavos", seguem ambas com 11 pontos.

Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain vista a Juventus, enquanto o Benfica joga em casa dos israelitas do Maccabi Haifa, em jogos da última jornada da poule, que servirão também para decidir quem será relegado para a Liga Europa, já que italianos e israelitas seguem empatados com três pontos.