PSG sofre derrota surpreendente frente à nova equipa de Tiago Ilori

Central português já assistiu ao jogo no estádio.

Surpresa na 22.ª jornada da Liga francesa: o campeão em título Paris Saint-Germain saiu derrotado da deslocação ao reduto do Lorient, antepenúltimo classificado, e perdeu a oportunidade de recuperar a liderança, estando agora a um ponto do Lyon, primeiro posicionado.

No Stade du Moustoir, a equipa da casa marcou primeiro, por intermédio de Abergel. Pouco depois, em cima do intervalo e de grande penalidade, Neymar repôs a igualdade, consumando a reviravolta já no segundo tempo, aos 57'.

O Lorient acabaria por concretizar a surpresa com golos de Wissa e Moffi, aos 80' e 90+2', respetivamente, impondo a quinta derrota ao PSG na edição 2020/21 da Ligue 1.

De salientar que na bancada do estádio já esteve o defesa português Tiago Ilori, que será cedido ao Lorient pelo Sporting.

O PSG soma 45 pontos e está no segundo posto da tabela, com menos um do que o Lyon. O Lorient, por sua vez, é 18.º, com 18 pontos.