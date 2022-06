PSG revela novo equipamento mas o destaque vai para a presença de... Neymar

Neymar, no vídeo de apresentação da nova camisola principal do PSG

Astro brasileiro tem sido apontado à porta de saída em Paris

O PSG anunciou, esta quarta-feira, qual será o equipamento principal da equipa na temporada 2022/23.

A partir de um vídeo publicado nas redes sociais, vários jogadores do campeão francês mostraram a nova "pele" parisiense para a próxima época e, apesar de estrelas como Messi, Mbappé ou Marquinhos marcarem presença na apresentação, o destaque vai todo para... Neymar.

Apontado à porta de saída da capital francesa desde que Nasser Al-Khelaïfi, proprietário do clube, anunciou mudanças no projeto do PSG, Neymar está, aparentemente, dentro dos planos do clube para a próxima época.

Com contrato com o PSG até 2027, o extremo brasileiro de 30 anos leva cinco temporadas em Paris, apesar de o seu rendimento ter vindo a diminuir de ano para ano.

Esta época, o internacional canarinho apontou 13 golos e oito assistências em 28 partidas, os números mais baixos que registou em toda a carreira profissional.

Confira o novo equipamento principal do PSG: