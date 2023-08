PSG retira Mbappé da imagem em destaque no seu site oficial

Tensão entre Mbappé e o PSG nunca esteve tão alta, com esta mudança a ser mais um sinal a apontar para uma iminente saída do avançado neste mercado.

Numa altura em que Kylian Mbappé continua com o futuro indefinido, o PSG atualizou uma imagem em destaque no seu site oficial, trocando o avançado francês por Lucas Hernández, reforço contratado ao Bayern, em mais um sinal que aponta para uma provável saída neste mercado.

Na imagem estão ainda presentes Lee Kang-in (extremo contratado ao Maiorca), Marco Verratti (associado a uma saída para a Arábia Saudita), Neymar e o capitão Marquinhos.

Após ter recusado renovar com os parisienses, entrando no seu último ano do contrato, Mbappé ficou de fora do estágio de pré-temporada que a equipa está a realizar no Japão, onde ainda não somou um único triunfo.

De acordo com a imprensa francesa, o PSG suspeita que o avançado tem um acordo para mudar-se para o Real Madrid em 2024, mas não está disposto a aceitar esse cenário, preferindo vendê-lo neste mercado. O jogador já recusou uma oferta choruda do Al Hilal, da Arábia Saudita, aumentando a tensão com o clube.

Ora veja: