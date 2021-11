PSG regressa à Ligue 1, mas Messi vai ficar outra vez de fora

Messi joga agora no PSG

Lesão do argentino é impeditiva para que consiga defrontar o Bordéus

Não é grave, mas é suficientemente má para que o jogador não possa atuar neste fim de semana. Lionel Messi está de fora da partida com o Bordéus devido a lesão.

Em conferência de imprensa, Pochettino confirmou a ausência do internacional argentino, que está a contas com dores no joelho e desconforto muscular.

"Messi não estará disponível amanhã [sábado]. Vai viajar para a seleção, esperamos que esteja disponível para jogar pela Argentina e possa depois voltar a jogar connosco", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Recorde-se que o craque argentino já tinha ficado de fora da quarta jornada da Liga dos Campeões, diante do Leipzig, num encontro que terminou empatado a duas bolas.