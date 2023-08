PSG regressa a casa, mas Mbappé deverá continuar a treinar à parte

Avançado francês não participou na digressão asiática dos parisienses e é provável que continue a treinar com os jogadores dispensados.

O Paris Saint-Germain volta em breve a casa, depois de um estágio no Japão e na Coreia do Sul, em que Kylian Mbappé não participou, e o avançado francês deverá continuar a treinar à parte, de acordo com a rádio RMC Sport.

Nas últimas semanas, durante o estágio da equipa, Mbappé treinou com o grupo de jogadores dispensados, em que se inclui também alguns jovens que não seguiram para o estágio, e assim deve continuar por mais algum tempo.

Segundo a mesma fonte, o PSG ainda não terá decidido se vai utilizar o jogador no primeiro jogo oficial da época, a 12 de agosto, frente ao Lorient, mas a possibilidade de este ir para o banco ou para a bancada é real.

De recordar que o internacional francês já assumiu que não vai renovar contrato - termina em 2024 - e, por isso, o clube quer vendê-lo neste mercado de transferências para evitar uma saída a custo zero. O Real Madrid é a hipótese mais forte.