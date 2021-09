PSG reforça o desejo de renovar com Mbappé: "Ninguém aqui vê o futuro sem ele"

Mbappé com Leonardo, diretor desportivo do PSG

Após tentativas do Real Madrid, PSG mostrou-se confiante em manter Mbappé por mais temporadas.

Não foram poucas as vezes que Kylian Mbappé foi apontado como praticamente certo no Real Madrid. Apesar do desejo público da equipa espanhola e das várias tentativas de contratar o craque francês, o PSG mantém a confiança em seguir com o avançado para as próximas temporadas.

O diretor desportivo do clube, Leonardo, espera renovar com o jogador de 22 anos. "Não vejo porque é que o Kylian tem de sair. A sua relação com o PSG é profunda. Não pensamos em mais nada. Acho que ninguém aqui vê o futuro sem ele", disse em entrevista ao Canal +.

Na última janela de transferências, o Real Madrid terá oferecido 200 milhões de euros por Mbappé, mas o PSG recusou a oferta. Em final de contrato, a partir de 2022 o avançado pode assinar contrato com outro clube sem custos.