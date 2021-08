PSG recusou proposta por Mbappé e critica Real Madrid: "Comportamento desrespeitoso"

Redação com Lusa

O Paris Saint-Germain recusou uma proposta de 160 milhões de euros do Real Madrid para contratar o futebolista Kylian Mbappé, revelou, esta quarta-feira, o diretor desportivo do clube francês, o brasileiro Leonardo.

"A oferta que recebemos foi considerada insuficiente e a nossa intenção é manter o jogador no clube. A oferta foi recusada", disse Leonardo, em declarações à comunicação social gaulesa.

O avançado de 22 anos está a iniciar a sua quinta temporada no Paris Saint-Germain, mas o seu contrato termina no final da atual época.

"A nossa intenção é e foi sempre manter o Kylian no clube e renovar o seu contrato. O Real Madrid está a ter um comportamento desrespeitoso e incorreto", acrescentou o dirigente do emblema parisiense, que conta com o português Danilo.

"Para nós é inaceitável, porque não é correto. Este é o verdadeiro teste da estratégia: uma oferta chega um ano antes do término do contrato e sete dias antes do fim da janela de transferências. Eles querem uma nega para mostrar ao Kylian que tentaram de tudo e começar a negociar para o próximo ano", disse ainda.