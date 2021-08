PSG recusa nova investida do Real Madrid por Mbappé

Mais recente oferta do emblema espanhol, de 170 milhões de euros mais 10 por objetivos, está muito longe de convencer o clube parisiense, que quer juntar Messi, Neymar e o francês na linha ofensiva

O francês Kylian Mbappé deverá continuar no PSG, clube que recusou a mais recente proposta do Real Madrid de 170 milhões de euros mais 10 por objetivos para contratar o atleta que começou a dar nas vistas no Mónaco, aos 16 anos.

Os dirigentes do clube parisiense continuam irredutíveis, consideram que o avançado vale bastante mais e querem manter o jogador e, com ele, formar um tridente terrível - Messi, Neymar e Mbappé. Provavelmente, a melhor linha ofensiva do mundo.

Assim, a menos que os madridistas subam mais ainda a parada, e que, pela reação dos dirigentes do PSG, terá se ser uma subida bastante significativa, o jogador, de 22 anos, continuará em Paris e entrará no último ano de contrato. De resto, os responsáveis parisienses pretendem mesmo renovar com internacional gaulês, que adquiriram em 2017, por empréstimo e, em 2018, a título definitivo, por 180 milhões de euros. Ou seja, basicamente o mesmo valor que o Real está disposto a pagar agora.

É certo que esta decisão do PSG será de um risco elevado, uma vez que entrando na última época, a partir de janeiro Mbappé ficará livre para negociar com quem quiser a custo zero. O clube de Al Khelaifi estará, porém, convicto de que conseguirá convencer.

Resta esperar pelo fecho do mercado (esta terça-feira), para confirmar se de Mbappé fica realmente em Paris ou se se muda para Madrid.