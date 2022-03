PSG recebido com assobios pelos adeptos: ora veja a saída para aquecimento

Alguns fãs da equipa francesa não perdoam eliminação da Liga dos Campeões, no Bernabéu.

Poucos dias depois da eliminação na Liga dos Campeões, o PSG volta a competir no campeonato francês, diante do Bordéus. A receção dos adeptos não foi nada boa para a equipa de Pochettino.

No momento da saída dos jogadores para aquecimento, os já vários adeptos presentes no Parque dos Príncipes assobiaram a equipa parisiense, num momento que nem as colunas do estádio conseguiram esconder.