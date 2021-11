PSG questiona chamada de Messi e Leandro Paredes à seleção argentina

Os dois jogadores encontram-se em fase de recuperação às respetivas lesões.

A Argentina prepara-se para defrontar Uruguai e Brasil, em jogos a contar para a qualificação para o Mundial 2022, sendo que, com duas vitórias, poderão apurar-se para a competição.

Para estes dois jogos decisivos, Lionel Scaloni chamou Lionel Messi e Leandro Paredes, jogadores do PSG que se encontram a recuperar das respetivas lesões que os têm afastado das partidas do emblema parisiense. Quem não ficou muito satisfeito com a convocatória foi o próprio clube francês e o diretor desportivo, Leonardo, já mostrou o descontentamento.

"Não estamos de acordo em deixar ir à seleção um jogador que, para nós, não está em condições físicas ou que está em fase de recuperação. Não faz sentido. Estas situações merecem um acordo com a FIFA", afirmou em declarações ao "Le Parisien".

"Nestes dois meses, [Messi] passou mais tempo com a sua seleção do que com o clube. Jogou três partidas na última paragem internacional. Ele viaja, volta, viaja, e agora tem problemas musculares. Acontece o mesmo com Neymar, mas fez um bom jogo contra o Lille", concluiu.