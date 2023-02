PSG quer vender Neymar no verão, mas o brasileiro tem outros planos

De acordo com o jornal L'Équipe, a vontade do jogador é cumprir o contrato que tem com clube, válido até 2027, na totalidade.

A imprensa espanhola avançou durante esta semana que o PSG, na sequência do momento negativo que atravessa ao nível desportivo - três derrotas consecutivas - perdeu a paciência com Neymar, pretendendo vendê-lo no final da temporada.

No entanto, o jornal francês L'Équipe refere este sábado que a vontade do extremo brasileiro é cumprir o contrato que tem com campeão francês, válido até 2027, na totalidade, com uma saída no verão a ser vista como uma "utopia", apesar do interesse do Chelsea nos seus serviços.

Em 2022, o craque brasileiro atravessou uma situação semelhante no PSG, acabando por ficar em Paris, tendo inclusive acionado uma cláusula que prolongou o seu vínculo ao clube.

Agora, no meio de exibições desinspiradas, discussões internas e polémicas extra campo, o extremo de 31 anos parece estar muito longe das boas graças da capital francesa. Ainda assim, Neymar mantém números globais de grande nível na presente época, somando 17 golos e 15 assistências em 28 partidas disputadas.