Notícia em Espanha: PSG quer vender Neymar no verão

Brasileiro demonstrou a sua fúria com dois colegas de equipa, Vitinha e Ekitike, na derrota contra o Mónaco, por 3-1, no passado fim de semana. Houve ainda discussão com Luís Campos

Figura do clube, Neymar pode abandonar o PSG no próximo verão, de acordo com o jornal AS. Os parisienses não estão satisfeitos com o brasileiro, muito em voga no passado fim de semana, na derrota contra o Mónaco, por 3-1.

O craque brasileiro demonstrou a sua fúria para com dois colegas de equipa, o português Vitinha e ainda Hugo Ekitike, que, no entender do antigo jogador do Barcelona, não passaram a bola quando o deviam ter feito.

A discussão com Luís Campos, no final do encontro do Principado, foi mais um sinal que não agradou em nada aos responsáveis do clube, que já não consideram o brasileiro como intocável, apesar da indiscutível influência desportiva na presente temporada - 17 golos e 16 assistências.

A possível saída de Neymar permitiria, também, uma maior força financeira ao clube para manter Mbappé e Messi.