"PSG quer ser a melhor equipa do mundo? Deve segurar Mbappé..."

A ida de Lionel Messi para Paris como que "secundarizou" o duo Neymar e Mbappé, até então os mais temíveis do PSG, mas para Anelka, antigo avançado do clube da Ligue 1, o internacional francês dever ser a principal referência atacante da equipa.

"No Barcelona, todos jogavam para Messi. Em Paris, para Neymar e Mbappé. Agora temos de juntar tudo e distribuir. Os outros jogadores estão preparados para trabalhar para estes três. Mas Mbappé deve ser o líder do ataque do PSG", opinou, tendo acrescentando que o astro francês é "insubstituível", pelo que deve renovar contrato.

"Não há dúvida de que ele é o melhor do mundo em velocidade. Se o PSG quer ser a melhor equipa do mundo, deve fazer os possíveis para o segurar", afirmou o ex-dianteiro e compatriota, notando, porém, que Mbappé "já decidiu" sair do clube no final desta época - Real Madrid é um desejo bem antigo, comprovado por colegas.

Essa vontade é compreensível aos olhos de Anelka. Ao Le Parisien, o antigo dianteiro disse ser "normal o querer ir mais longe" de Mbappé, pois "sonha com a Bola de Ouro", e juntou que já a poderia ter ganho se estivesse numa liga superior.

"Como pode ganhar num campeonato que está em sexto no ranking da UEFA? Se Mbappé tivesse feito as últimas três temporadas em Inglaterra ou Espanha, já teria sido Bola de Ouro", projetou o ex-futebolista gaulês.

Autêntico dínamo atacante, Mbappé tem sido uma figura preponderante no PSG desde a chegada, oriundo do Mónaco, em 2017. Desde então, o jogador de 22 anos marcou 136 golos em 180 jogos disputados pelo clube até agora.