PSG quer remodelação: português da Premier League na lista

Bernardo Silva será um dos principais objetivos para o próximo verão, juntamente com o inglês Marcus Rashford

Bernardo Silva é um dos principais objetivos do PSG para a remodelação que se espera que o clube possa viver no próximo verão, depois de mais uma época de desilusão na Champions.

De acordo com os franceses do Le10Sport, o português do Manchester City é, juntamente com Marcus Rashford, do Manchester United, o grande objetivo dos parisienses.

Leia também Vídeos Georgina Rodríguez fala da morte do filho e do apoio de Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez revelou, esta quarta-feira, um excerto da segunda temporada da série "Soy Georgina", que estreia na Netflix a 24 de março. Nesta parte, a companheira de Cristiano Ronaldo aborda a morte do filho à nascença e fala do apoio que recebeu por parte do avançado português. [vídeo Instagram Georgina Rodríguez]

Apesar de ter contrato até 2025, Bernardo Silva tem sido várias vezes associado a uma saída do Etihad, com o Barcelona a surgir como grande interessado no último verão.