PSG quer lucrar 100 milhões de euros com saídas e jornal francês aponta candidatos

Leonardo, diretor do PSG

O clube vai tentar vender para jogadores no mercado de inverno para amenizar o deficit financeiro.

O PSG está a concentrar todos os seus esforços na renovação de Mbappé. Para isso, precisa de reunir o máximo de dinheiro que conseguir. E uma das estratégias da equipa francesa é diminuir os custos com um plantel demasiado caro. De acordo com o jornal "L'Équipe", o clube planeia lucrar aproximadamente 100 milhões de euros com a saída de alguns jogadores.

O médio brasileiro Rafinha Alcântara será o que está mais perto de deixar a equipa parisiense. O jogador de 28 anos, pouco utilizado por Mauricio Pochettino, terá como destino o Real Sociedad, por empréstimo até 30 de junho de 2022.

Outros candidatos a deixar o clube são os defesas Thilo Kehrer e Abdou Diallo, que poderiam render ao clube cerca de 50 milhões de euros.

O avançado Julian Draxler terá como preço estimado da saída cerca de 20 milhões de euros, enquanto o defesa francês Kurzawa valeria outros 9 milhões de euros. Ambos têm contrato até 2024. Outras possíveis saídas seriam a do guarda-redes Sergio Rico e do avançado Icardi.