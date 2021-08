PSG quer 220 milhões de euros por Mbappé. E a culpa é do Mónaco

Contrato do avançado com o PSG termina em junho 2022

A notícia é avançada pelo jornal francês, Le Parisen: o PSG quer 220 milhões de euros para deixar Mbappé sair de Paris e ingressar no Real Madrid. Ou seja, mais 60 milhões do que o valor apresentado na primeira proposta do clube merengue: 160 milhões.

Segundo a mesma publicação, há uma "milionária" explicação para o valor apresentado pelo PSG: aquando da transferência de Mbappé, em 2017, ficou acordado que o Mónaco receberia 35 milhões de euros num eventual futura venda do avançado.

As contas são fáceis de fazer: se a venda for por 220 milhões, o PSG receberá no final 185 milhões, ou seja, mais cinco do que pagou em 2017 ao clube monegasco. Se o negócio ficar pelos 160 milhões, apenas receberá 125 milhões.