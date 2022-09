PSG preparado para atacar central por metade do preço

Skriniar, em condições normais, obrigaria a um investimento de 60 milhões, mas renovação com Inter não avança e, por isso, central pode chegar a Paris por metade

Em Paris, Milan Skriniar continua a ser encarado como prioridade. Apesar de contar com um trio atacante de sonho, o PSG quer reforçar a zona central da defesa e o jogador do Inter até pode chegar por um valor relativamente baixo.

Com contrato até 2023, Skriniar, que, em condições normais, valeria 60 milhões de euros, pode obrigar a um investimento de apenas 30, uma vez que a renovação do central com o Inter de Milão não avança.

O salário é importante na equação, uma vez que os italianos estão apenas dispostos a chegar aos seis milhões anuais, ao contrário do PSG, que aceita atingir os nove, um valor bem acima das pretensões do jogador.