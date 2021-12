PSG precisa de 100 milhões de euros e em Itália dizem quem poderá ajudar

Emblema parisiense precisa de ver entrar nos cofres 100 milhões de euros até junho para equilibrar o saldo contabilístico, informou recentemente o L'Équipe.

Depois da notícia do L'Équipe, que avançava que o PSG necessitaria de ver entrar nos cofres 100 milhões de euros até junho para equilibrar o saldo contabilístico, esta terça-feira Gianluca Di Marzio, jornalista especializado no mercado de transferências, afirma que Abdou Diallo poderá ajudar a alcançar tal quantia.

De acordo com o italiano, o Milan estará interessado no jogador de 25 anos, que veria com bons olhos uma mudança para o emblema "rossoneri". Mesmo tendo contrato até 2024 com o clube francês, o internacional senegalês não é titular e dificilmente contará como opção consistente para Pochettino.

As pretensões dos parisienses para a venda de Diallo poderão ser o único entrave a uma possível transferência. O clube contratou o defesa por 32 milhões de euros ao Borussia Dortmund e não pretenderá receber menos do que esse valor.

De acordo com a Sky Italia, o Milan, por seu lado, terá oferecido uma quantia inferior, no entanto, não muito distante do que pede o PSG. O diretor desportivo, Leonardo, está consciente de que não tem muito tempo para conseguir 100 milhões e a venda de Diallo poderia ajudá-lo a atingir os objetivos.