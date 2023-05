PSG pondera sanção a Messi por viagem e ausência não autorizada

Argentino viajou para a Arábia Saudita sem autorização e falhou o treino de segunda-feira. O clube não quer passar a imagem de que tem tratamento diferenciado

Numa altura conturbada do PSG e com crise de resultados, agravada com a eliminação da Champions e mais recentemente com a derrota caseira com o modesto Lorient, a viagem de Messi à Arábia Saudita poderá não ficar impune.

O argentino viajou sem autorização do clube, na qualidade de embaixador de turismo do país árabe, e falhou o treino de segunda-feira do PSG, que terá sido agendado por Christophe Galtier à última hora, quando Messi já tinha tudo programado para ir à Arábia Saudita.

A pasta está nas mãos do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, que se encontra nos Estados Unidos. O dirigente pondera, segundo o L'Équipe, uma sanção a Messi, pelo momento em que o episódio ocorreu e para não transmitir a mensagem para o exterior de que o argentino tem tratamento diferenciado. Ou seja, para o PSG não ficar mal na foto e dar a imagem de ser permissivo. A publicação francesa refere que a sanção pode ser uma multa.