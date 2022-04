PSG pode vir a contar com "ajuda" da UEFA para convencer Mbappé a renovar

Mbappé termina contrato com o PSG no próximo verão

Kylian Mbappé está na reta final do contrato com o PSG e, com o processo de renovação atualmente estagnado, os dirigentes do clube francês podem receber uma grande "ajuda" por parte da UEFA, de acordo com o jornal L'Équipe.

O Comitê Executivo do órgão vai reunir esta quinta-feira, com vista a aprovar o novo fair-play financeiro, que será introduzido a partir da próxima época e cuja principal mudança será que os clubes passarão a estar obrigados a gastar apenas 70% do rendimento que gerem.

No entanto, essa mudança no fair-play será aplicada gradualmente até 2025, com a fonte a garantir que, em 2023, os clubes poderão gastar até 90% do valor das respetivas receitas e, em 2024, 80%.

Este aspeto em particular é aquele que faz o PSG esfregar as mãos, uma vez que permite que o clube possa oferecer um contrato melhorado a Mbappé, durante duas temporadas, sem que isso o ponha em apuros com o fair-play da UEFA.

Recorde-se que o extremo francês de 23 anos, recentemente, garantiu que a renovação com o PSG ainda é possível, devido ao surgimento de "novos dados".