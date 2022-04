PSG pode abrir parada dos campeões: FC Porto, Bayern e Real também na lista

Tricolores visitam o Angers e só precisam de somar um resultado melhor do que o Marselha para recuperarem o cetro perdido para o Lille.

Dominador absoluto do campeonato francês, o PSG pode esta quarta-feira abrir a parada de campeões das principais ligas da UEFA e esquecer uma época que ficou bem aquém das expetativas face ao plantel "galático" que caiu no colo de Mauricio Pochettino, com Messi, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma e Sergio Ramos a juntarem-se às "bandeiras" Neymar e Mbappé.

Na visita à casa do 14º classificado Angers, o conjunto da capital recupera antecipadamente o título perdido para o Lille na última época caso vença e o Marselha não ganhe em casa ao Nantes ou se empatar e os canários conseguirem vencer no Velódrome.

Se nenhum destes cenários se verificar e os dois primeiros classificados da Ligue 1 vençam os respetivos jogos, o PSG ficará com 15 pontos de vantagem sobre o Marselha e só precisará de um ponto frente ao Lens no próximo sábado para conquistar o seu 10º título. Este permitiria ao clube fundado em 1970 alcançar o St. Étienne na liderança da lista dos maiores campeões franceses e ganhar a sua primeira estrela prateada em cima do símbolo, algo que tem sido muito valorizado pelos adeptos.

Para o primeiro round do título, Mauricio Pochettino não vai poder contar com Messi, lesionado, e garantiu que só vai abordar o seu futuro no PSG quando o troféu fôr entregue ao museu do clube. "A avaliação da temporada será feita após conquistarmos o título, algo que queremos que aconteça o mais rápido possível. O principal objetivo era a conquista da Champions, mas fracassámos. Tenho mais um ano de contrato e muita vontade de vingar as desilusões desta temporada", afirmou o técnico argentino, que deve hoje apostar nos internacionais portugueses Danilo e Nuno Mendes no onze inicial dos parisienses. A dupla, diga-se, pode celebrar o primeiro título francês com a camisola tricolor.



FC Porto, Bayern e Real são os próximos da lista

Nas contas dos seis principais campeonatos europeus, o PSG tem prioridade para se tornar o primeiro campeão entre a elite, mas FC Porto, Bayern e Real Madrid também têm a possibilidade de festejar os respetivos títulos já no próximo fim de semana. O caso português é semelhante ao francês, ou seja, os dragões precisam de vencer em Braga e esperar que o Sporting não triunfe na deslocação ao terreno do Boavista. O título ainda pode ser celebrado nos Aliados no próximo domingo caso o FC Porto empate e os leões sejam derrotados no Bessa.

O cenário alemão é bem mais simples. Vencedor das últimas nove Bundesligas, o Bayern de Munique só precisa de empatar no clássico do próximo sábado frente ao Dortmund para consolidar a sua hegemonia. Em Espanha, o Real Madrid pode ser campeão no domingo no sofá caso vença hoje o Osasuna e os rivais escorreguem: o Barcelona não pode vencer os dois próximos jogos (Real Sociedad e Rayo Vallecano) e o Atlético terá que escorregar hoje em Granada. Na Itália e na Inglaterra, a luta pelo primeiro lugar está mais equilibrada e pode arrastar-se até aos derradeiros segundos da temporada.

Refira-se que Ludogorets (Bulgária), Slovan Bratislava (Eslováquia) e Lincoln (Gibraltar) festejaram no último fim de semana as conquistas dos respetivos títulos.