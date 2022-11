PSG está perto de garantir como reforço um central... de 15 anos

Luka Vuskovic pertence ao Hajduk Split e deverá rumar a França na próxima época.

Luka Vuskovic tem apenas 15 anos, joga no Hajduk Split, da Croácia, e está na mira do PSG. Essa é, pelo menos, a informação avançada pelo jornalista Nocolò Schira na conta de Twitter.

De acordo com os dados revelados, o negócio entre as partes poderá ser feito por um valor na ordem dos quatro milhões de euros, mais um em bónus. Vuskovic deverá permanecer no emblema croata até final da temporada, rumando depois a Paris.

Internacional jovem pela Croácia, a promessa deu também nas vistas na Youth League, onde apontou um golo em três jogos realizados.