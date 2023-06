PSG perde em casa na despedida de Messi e Sergio Ramos

O campeão francês terminou o campeonato com uma derrota caseira frente ao Clermont.

O campeão francês PSG, com Danilo Pereira e Vitinha a titulares e Renato Sanches a suplente utilizado, fechou este sábado a última jornada da Ligue 1 com uma derrota em casa por 2-3 frente ao Clermont, no último jogo de Lionel Messi e Sergio Ramos com a camisola parisiense.

O central espanhol, que tal como o astro argentino já anunciou o adeus ao Parque dos Príncipes, até foi quem abriu o marcador, aos 16 minutos, após assistência do antigo médio do FC Porto. De seguida, foi a vez de Kylian Mbappé abanar as redes adversárias (21'), terminando o campeonato no topo da lista de melhores marcadores, com 29 golos.

A resposta do Clermont não tardou a chegar, com Johan Gastien (24') e Mehdi Zeffane (45+1') a restituírem o empate ainda antes do intervalo e Grejohn Kyei a desperdiçar uma grande penalidade pelo meio (37'). Na segunda parte, Kyei redimiu-se e apontou o golo da vitória, aos 63 minutos.

O PSG termina desta forma a temporada com a conquista da Ligue 1, atingida na jornada passada, tendo fechado o campeonato com 85 pontos, mais um do que o Lens (segundo, com 84). Já o Clermont ficou-se pelo oitavo lugar, com 59.