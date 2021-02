PSG perde com o Mónaco e fica a quatro pontos do líder Lille

O Paris Saint-Germain foi este domingo surpreendido em casa pelo Mónaco, perdendo por 2-0, e baixou ao para terceiro lugar da Liga francesa de futebol, à 26.ª jornada, a quatro pontos do líder Lille.

Dias depois de golear por 4-1 no reduto do FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, o PSG cedeu frente aos monegascos, que se impuseram com golos de Sofiane Diop, aos seis minutos, e do defesa chileno Guillermo Maripan, aos 51.

Com o desaire, os parisienses, que utilizaram Danilo a partir dos 73 minutos, continuam com 54 pontos, mais dois do que o seu rival de hoje: foram ultrapassados pelo Lyon, com 55 pontos, que está a três do líder Lille, com 58.

O internacional português José Fonte ajudou o Lille a regressar aos triunfos, marcando na goleada por 4-1 na visita ao Lorient.

O defesa central, que teve Xeka como companhia no "onze" inicial, substituído por Renato Sanches, aos 75 minutos, marcou aos 38 minutos, no que seria o 2-1 favor do Lille.

O comandante do campeonato adiantou-se aos 21 minutos com um autogolo de Gravillon, dois minutos antes de Jerome Hergault empatar.

Depois do golo de Fonte, o médio Jonathan Ikone, aos 59 minutos, e o defesa croata Domagoj Bradaric, aos 90+1, consumaram o resultado final, a melhor resposta ao empate caseiro com o Brest e derrota caseira com o Ajax (2-1) para a Liga Europa.

David Costa foi suplente no Lens, que venceu o lanterna-vermelha Dijon, que averbou a sétima derrota consecutiva em todas as provas, mantendo o europeu quinto lugar, com 40 pontos, mais dois do que um quarteto liderado pelo Metz, que se impôs por 2-1 na visita ao Nice, 16.º, que não pode contar com o lesionado Ronny Lopes.

Pedro Mendes foi suplente no triunfo do Montpellier por 2-1 sobre o Rennes, que igualou no grupo de sextos classificados, com 38 pontos, e que inclui ainda o Marselha.

O Nimes manteve penúltimo lugar, mas ficou a somente dois pontos de uma posição que garante a manutenção, depois de bater o Bordéus por 2-0.

Estrasburgo e Angers, que contou com Pereira Lage a partir dos 85 minutos, empataram 0-0 e estão tranquilos na segunda metade da classificação.