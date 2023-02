PSG perde central para a temporada: "Sofreu uma lesão grave"

Presnel Kimpembe saiu lesionado da partida contra o Marselha (0-3), neste último domingo. Segue-se uma cirurgia

Presnel Kimpembe vai falhar o resto da temporada do PSG. O central lesionou-se gravemente neste último fim de semana, diante do Marselha.

Em comunicado, o clube parisiense confirmou que o jogador contraiu uma rotura no tendão de Aquiles do tornozelo direito. Nos próximos dias, será operado, anunciou ainda o PSG.

"Infelizmente, o Kimpembé sofreu uma lesão grave e ficará de fora até o final da temporada. Ele tem dores muito fortes no tendão de Aquiles, achamos que é sério", referiu Galtier, no final do encontro, já temendo o pior para o seu central.