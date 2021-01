PSG: perdas de 204 milhões podem complicar Neymar, Mbappé... e Messi

Pandemia afeta os mais riscos: campeões franceses preveem quebra de 60% nas receitas para 2020/21, situação que pode influência projeto desportivo

Sinais de alarme no PSG: o emblema francês, onde joga o ex-FC Porto Danilo, comunicou à Direção Nacional de Controlo e Gestão (DNCG) da Ligue 1 que estima perdas de 204 milhões de euros para a temporada 2020/21, mais 60% em relação aos números da época passada.

O efeito que, explica o "L'Équipe", é consequência direta da pandemia pela covid-19 e que afeta até os mais riscos - as equipas que pertencem aos chamados países-estados - pode acabar por revolucionar a estratégia desportiva dos parienses, que para além de estarem a tenar assegurar as renovações de Neymar e Mbappé, também sonham... com Messi.

Escreve o "Mundo Deportivo" que a estrutura detida por Nasser-Al-Khelaïfi, mega investidor do Catar, está obrigada a reduzir custos, travão nos processo de prorrogação contratuais com brasileiro e francês, que terminam a ligação ao PSG em junho de 2022.

Para além disto, há a questão do 10 do Barcelona, por quem Leonardo, diretor desportivo do PSG, assumiu o interesse público. "Jogadores como ele estão sempre na lista do PSG", explicou o dirigente, há dias, em declarações à "France Football".

Entre os clubes de topo, nota, também, para as perdas dos espanhóis de Barcelona e Real Madrid, que devem ascender aos 97 e 91 milhões de euros esta época, respetivamente.