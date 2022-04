PSG pensa em dupla francesa para reforço do meio-campo

De acordo com a imprensa francesa, Pogba e Tchouaméni são alvos do PSG

O jornal Le Parisien garante esta quinta-feira que o PSG quer reforçar o meio-campo com os franceses Paulo Pogba e Aurélien Tchouaméni no próximo verão.

Segundo a fonte, o clube da capital francesa olha para a dupla como os reforços ideiais para fazerem parceria com Marco Verrati, que esta temporada tem sido alvo de problemas físicos e, até ao momento, jogou apenas 25 jogos.

Tchouaméni, médio de 22 anos do Mónaco que já foi adversário do Braga, na Liga Europa, tem o objetivo de abandonar o campeonato francês no final da época e está a ser seguido pelo Real Madrid e Chelsea. No entanto, os dirigentes parisienses estão confiantes de que os argumentos financeiros do clube serão suficientes para mudar a vontade do jogador, que deverá custar entre 80 a 100 milhões de euros.

Já Pogba é um dossiê bem mais simples, devido a terminar contrato com o Manchester United em junho, mas o PSG ainda está reticente em apostar tudo na vinda do médio de 29 anos, devido aos fracassos recentes de Wijnaldum e Sergio Ramos, que chegaram como agentes livres no verão passado e não tiveram o rendimento esperado em Paris.