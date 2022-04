PSG pensa em Arsène Wenger para novo diretor desportivo

Leonardo de Araújo, atual diretor desportivo, estará na porta de saída do clube

Apesar da conquista da Ligue 1 no sábado, o fracasso europeu do PSG terá colocado Mauricio Pochettino e o diretor desportivo Leonardo de Araújo na porta de saída do clube, com os parisienses, no caso do executivo, a já terem iniciado contactos com Arsène Wenger, com vista à sucessão.

O PSG, de acordo com o jornal Le Parisien, vê o ex-treinador do Arsenal como a figura ideal para liderar o processo de escolha do próximo treinador da equipa, devido à experiência e conhecimento sobre as camadas jovens do francês.

Pochettino, após ter orientado a eliminação parisiense nos oitavos de final da Liga dos Campeões, terá os dias contados na capital francesa e, segundo a mesma fonte, Zinedine Zidane está cada vez mais longe de o suceder, situação contrária à de Antonio Conte, que terá demonstrado interesse em ingressar no campeão gaulês.