PSG passa aos oitavos de final da Taça de França com Mbappé em destaque

O PSG apurou-se para os oitavos de final da Taça de França, ao vencer por 3-0 no terreno do Brest, com dois golos de Kylian Mbappé, numa ronda em que tombaram Lens e Lorient.

O jovem internacional francês inaugurou o marcador aos nove minutos, assistido pelo internacional italiano Marco Verratti, e o seu colega Pablo Sarabia, médio espanhol, dilatou a vantagem à beira do intervalo, aos 44, a passe do alemão Julian Draxler.

Na segunda parte, seria Mbappé a fechar o resultado, aos 73 minutos, e a confirmar a passagem do PSG para os oitavos de final da Taça de França, fase para a qual também se apurou hoje o Lyon, que goleou por 5-2 na receção ao Sochaux, da II Liga.

O internacional português Danilo jogou a titular no eixo da defesa parisiense, a fazer dupla com o francês Abdou Diallo, porque o técnico Maurizio Pochettino decidiu deixar no "banco" a dupla habitualmente titular, formada pelo francês Kimpembe e pelo brasileiro Marquinhos.

Entre os vários jogos hoje disputados dos 16 avos de final, merecem realce as proezas do Red Star, sexto classificado da III Divisão, e do Le Puy, terceiro classificado do grupo D da IV Divisão, que eliminaram em casa dois adversários da I Liga, o Lens e o Lorient, derrotados por 3-2 e 1-0, respetivamente.