PSG opera reviravolta tardia e reforça liderança da Ligue 1

Parisienses recuperaram, com o interncional português Nuno Mendes em campo, de uma desvantagem na segunda parte. Estrela maior do principado foi surpreendentemente rendida

No jogo de maior cartaz da sexta jornada da Ligue 1, o primeiro com Messi a titular, o Paris Saint-Germain manteve-se invicto ao vencer, com uma reviravolta no marcador, o concorrente Lyon, por 2-1, em jogo disputado no Parque dos Príncipes, em Paris.

Com o tridente maravilha apontado à baliza de Anthony Lopes (Messi, Mbappé e Neymar), o PSG ficou em desvantagem aos 54', por intermédio do brasileiro Paquetá, que inaugurou o marcador, sendo este revertido na última meia hora do duelo.

Dez minutos antes de Pochettino substituir Messi, para surpresa dos adeptos parisienses, Neymar reestabeleceu (66') a igualdade frente ao Lyon, com a conversão de uma grande penalidade. O consumar da reviravolta ocorreu já o pano caía.

Determinante, novamente, para o sucesso do PSG, Mbappé assistiu, aos 93', o colega atacante Icardi, saído do banco para render Di Maria, para apontar o segundo golo da equipa parisiense, na qual Nuno Mendes foi titular pela primeira vez.

Com este triunfo, o sexto consecutivo em outras tantas jornadas, o PSG ocupa agora o primeiro lugar da classificaçao com 18 pontos, mais cinco do que o vice-líder Marselha (tem menos um jogo).